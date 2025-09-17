Spectacle et conférences pour Octobre rose – Tain l’Hermitage

? L’IMPACT DES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS SUR LE CANCER DU SEIN
par Béatrice Fervers, professeure et cheffe de département Prévention Cancer Environnement au centre Léon Bérard à Lyon.
? DE LA CONCEPTION À 1000 JOURS DE LA VIE D’UN NOURRISSON, QUEL IMPACT ONT
LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS SUR LE CERVEAU DE L’ENFANT ?
par Patrick Fenichel, professeur d’endocrinologie et reproduction, chercheur à l’Inserm.
? LA CONSULTATION PRÉCONCEPTIONNELLE EN MÉDECINE ENVIRONNEMENTALE
par Thérèse Greck, docteure spécialisée en gynécologie médicale, reproduction et médecine environnementale.
Garde d’enfants assurée par les animateurs de la MJCCS le temps des conférences