Spectacle et conférences pour Octobre rose – Tain l’Hermitage

SPECTACLE ET CONFÉRENCE Exposition hors les murs de l’Institut La Teppe et spectacle « Les Meuf’ins » à partir de 18h. Conférences à partir de 19h.

? L’IMPACT DES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS SUR LE CANCER DU SEIN

par Béatrice Fervers, professeure et cheffe de département Prévention Cancer Environnement au centre Léon Bérard à Lyon.

? DE LA CONCEPTION À 1000 JOURS DE LA VIE D’UN NOURRISSON, QUEL IMPACT ONT

LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS SUR LE CERVEAU DE L’ENFANT ?

par Patrick Fenichel, professeur d’endocrinologie et reproduction, chercheur à l’Inserm.

? LA CONSULTATION PRÉCONCEPTIONNELLE EN MÉDECINE ENVIRONNEMENTALE

par Thérèse Greck, docteure spécialisée en gynécologie médicale, reproduction et médecine environnementale.

Garde d’enfants assurée par les animateurs de la MJCCS le temps des conférences