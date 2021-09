Spectacle Et dans cet arbre

Selma aime se promener dans la nature et jouer avec l’oiseau bleu. Malheureusement, il s’est blessé et ne peut pas la suivre aujourd’hui. Une aventure commence alors pour la petit fille qui part en quête d’un moyen

pour aider son ami. Autour d’un vieil arbre, Selma ira de surprise en surprise

posant un regard naïf sur la vie qui l’entoure. Florine, animatrice musicale et musicothérapeute depuis 15 ans et Raphaël, multi-instrumentiste et

graphiste, invitent les jeunes spectateurs à participer en entonnant avec les marionnettes des chants traditionnels français, comme « La mère Michel » ou

« Une souris verte », revisités avec des instruments de musique doux et originaux : Ukulélé, tamboa, Udu…