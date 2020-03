Spectacle et dinatoire « Nucleo Familiare »

Deux pièces à l’image de notre humaine trop humaine humanité…

Dans la première, le fils aîné a depuis longtemps quitté la maison. La mère l’appelle pour qu’il revienne car « Papa ne va pas bien ». Le cercle familial, les figures familiales. La mère est envahissante, le fils prodigue, et le frère cadet, toujours petit. Ça réveille les souvenirs, les rêves inaboutis, les habitudes et les mécanismes. De la simple visite jusqu’au dîner de famille, on pénètre les pensées parallèles et explore les non-dits de chacun. Des dialogues imprégnés d’un humour acerbe, et on se met à penser et peser le chantage de l’amour.

Dans la seconde, on assiste à un conte…Un soir au coin du feu, un homme pique du nez dans son café et clamse illico ! Pour comble d’infortune, sa veuve se découvre un cancer foudroyant : plus de passé, plus d’avenir… Quid de son présent ? Sa fille l’écoute à peine, qui vient de rencontrer le beau médecin alors qu’elle voulait justement larguer son petit ami, lequel a autant d’ambition qu’un lémurien au chômage, malgré les encouragements paternels à se rêver une autre vie loin de ce trou perdu, même si ledit père (qui est aussi pasteur) est lui-même au bord de l’implosion et se retient pour ne pas (se) défroquer, bien incapable en tout cas d’aider son propre fils, lequel, fou de rage, décide de dézinguer au fusil celui qui lui aurait volé sa fiancée (vous suivez ?!) : un maelström de folie pas douce et d’humour fort noir, où l’espace/temps déraille, les corps se catapultent et les coeurs explosent.