Laissez-vous surprendre par l’univers magique de Kurt Demey ! De surprises en mystifications, ce mentaliste belge vous embarque dans un monde parallèle, empreint de poésie…Des lucioles qui s’allument et s’éteignent ensemble par milliers dans les arbres ; deux personnes, très éloignées l’une de l’autre, qui vivent exactement la même chose au même moment…Évidences inconnues nous plonge dans le doute et la stupéfaction au contact de ces troublantes synchronicités. Entre théâtre, musique et mentalisme, Kurt Demey embarque irrésistiblement les spectateurs dans un monde où les coïncidences deviennent addictives, à grand renfort d’objets aussi cocasses que mystérieux. Un ballet de métronomes, une scie musicale joueuse, une colonne à dés, un plateau de jeux grandeur nature…le théâtre de Kurt Demey est léger, drôle et sensible. Avec lui, tout semble possible, même le plus improbable !
Spectacle – Evidences Inconnues
1 place du Théâtre 26200 Montélimar Tél. 04 69 43 02 99