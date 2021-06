Spectacle familial: Compagnie Tour de Cirque / Le Peuple du Chemin

Ce spectacle est une invitation à plonger au coeur de la forêt amazonienne, à la rencontre d’un peuple d’indiens isolés d’Équateur. L’auteure est lectrice : elle livre les mots et raconte l’histoire de Loca et Daboka, deux enfants de la tribu dont la vie change brutalement. À ses côtés, un illustrateur et un artiste manipulateur d’objets accompagnent cette aventure. Ensemble, variant supports et procédés, ils nous embarquent dans un voyage authentique et sensitif.