Le Domaine La Bonne Étoile, en collaboration avec Dauphi’Cirque est ravi de vous inviter à un spectacle « Faudrait pas pousser » de la Compagnie A Balles et Bulles. Spectacle en plein air, alliant humour, jonglerie et magie du quotidien.

Créé en 2019 par Coco Payet, « Faudrait pas pousser » est un spectacle tout public (à partir de 4 ans) qui saura enchanter petits et grands. Nico Payet, jongleur talentueux, détourne et manipule avec humour et adresse divers objets du quotidien : verres à pied, clubs de golf, balles, pots de pâte à tartiner, et même des saucissons se transforment sous vos yeux en sources d’exploits et de surprises. Le tout se déroule dans une ambiance de pique-nique champêtre où le calme et la volupté ne sont qu’apparents.

En plus du spectacle, vous pourrez vous restaurer sur place avec une sélection de mets délicieux, préparés pour votre plus grand plaisir. Que vous soyez en famille ou entre amis, cette soirée promet d’être un moment convivial et divertissant.

Nous vous attendons nombreux au Domaine pour partager ensemble cette expérience inoubliable. La participation se fera au chapeau, alors n’oubliez pas de prévoir une contribution pour soutenir les artistes.

Réservez vos places dès maintenant et venez vivre une soirée magique !