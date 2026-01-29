Dessiner sur un plateau de théâtre est une manière d’explorer de nouvelles contraintes et de se remettre en déséquilibre. Depuis 2022, Ella & Pitr expérimentent comment mettre en scène l’acte de peindre en utilisant des accessoires inattendus comme des draps ou des serviettes de bain. Fidèles à leur humour, ils jouent de leurs images et des supports qu’ils peignent en les laissant tomber, se déformer, se déchirer… Ella & Pitr tentent, cherchent, trébuchent et accidentent la peinture. Ils vivent le dessin grandeur nature et » tachent d’être « .
Le spectacle » Fermez les yeux, vous y verrez plus clair » est une oeuvre vivante, métaphore visuelle du mode de vie des artistes, entre les gestes du quotidien et l’art de lancer un seau d’encre noire sur un mur blanc.
Spectacle : Fermez les yeux, vous y verrez plus clair
Depuis 2022, Ella & Pitr explorent la peinture sur scène, mettant en jeu le geste pictural avec des supports inattendus.
Humour, accidents et chutes font du spectacle une oeuvre vivante, métaphore de leur art et de leur quotidien.
1 place du Théâtre 26200 Montélimar Tél. 04 69 43 02 99
