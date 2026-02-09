Feu ! raconte l’histoire de personnages hétéroclites, habitant·es de la commune de St-François Les Buses.
Ces personnages vivent une vie tranquille, au sein d’une époque troublée par l’apparition d’étranges distorsions sonores. Quand ce groupe apprend l’existence du B.E.C (entreprise très discrète spéculant sur ces altérations sonores), iels décident d’organiser un sabotage. L’action aura lieu le jour de la traditionnelle » Fête de La Buse « , un alibi de choix. Mais comment ces personnages s’organiseront-iels pour mener à bien leur action ?
Spectacle Feu ! de La Grande Magouille
Feu ! se veut à la fois un conte merveilleux, un palpitant thriller du XXIème siècle, une pièce à choix multiples déambulatoire in situ, et une fête de village partagée avec le public.
Ecosite Val de Drôme 26400 Eurre Tél. 04 75 40 68 94
Feu ! raconte l’histoire de personnages hétéroclites, habitant·es de la commune de St-François Les Buses.