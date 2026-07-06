Ce spectacle tout public explore le mystère du feu à travers des chorégraphies hypnotiques et des effets visuels époustouflants. C’est une invitation à voyager dans un monde où la flamme réchauffe les coeurs et réveille les esprits.
Spectacle
Spectacle : Flamme à l’âme
Cie Les chevaucheurs de Brume. Plongez dans un univers de feu et de danse. Création captivante ou le feu devient le coeur battant de la performance.
Le 28/07/2026 21:30 Informations complémentaires
1149 route de Vivier 26240 Beausemblant Tél. 06 42 34 91 09
Gratuit pour les visiteurs