Spectacle

Spectacle : Flamme à l’âme

Cie Les chevaucheurs de Brume. Plongez dans un univers de feu et de danse. Création captivante ou le feu devient le coeur battant de la performance.

Spectacle : Flamme à l’âme
Le 28/07/2026 21:30

1149 route de Vivier 26240 Beausemblant Tél. 06 42 34 91 09

Gratuit pour les visiteurs

Ce spectacle tout public explore le mystère du feu à travers des chorégraphies hypnotiques et des effets visuels époustouflants. C’est une invitation à voyager dans un monde où la flamme réchauffe les coeurs et réveille les esprits.