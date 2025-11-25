Gigi et Jeannot étaient sur le point de partir en vacances mais Jeannot est soudainement victime d’une crise aiguë d’hémorroïdes. C’est donc Fabien, le fils aîné (gras comme un bâton de sucette et à la comprenette difficilette) qui va profiter du séjour avec sa mère ! Bonjour Bouddha ! Dès l’aéroport, c’est la panique. Dans l’avion c’est l’épouvante complète et à Bangkok ce « premier de classe » va vouloir parler l’étranger à la façon de Momo, un pilier de bar avec qui Fabien fait des racines tous les jours. Le rapprochement mère-fils a du bon, les langues vont se délier et Gigi va en apprendre des vertes et des pas mûres ! De secousses en rebondissements vous passerez du rire à l’émotion Ne ratez pas ce spectacle servi par deux comédiens à la pêche d’enfer. Vous avez dit drôle ? Non… hilarant !
Spectacle : Fromage de chèvre sauce Thaï
Gigi et son fils Fabien, en duo improbable, transforment un voyage à Bangkok en une aventure hilarante sous le signe du rapprochement familial.
1 place du Théâtre 26200 Montélimar Tél. 04 75 01 00 20