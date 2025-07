Spectacle Gare au clown

Chacun, chacune avec ses désirs, ses peurs, ses manies.

L e temps d’un départ, d’une arrivée, les clown.e.s se

croisent, se décroisent et traversent l’espace vers un ailleurs,

à la recherche d’un avenir.

Et justement, la gare permet toutes les rencontres, les

surprises, les conflits aussi…

Les clown.e.s rêvent, et les spectateurs et spectatrices aussi!

Tous et chacune seront invité.e.s pendant le spectacle à raconter leur plus beau voyage

ou leur voyage rêvé… et les clown.e.s les réaliseront!

C’est pas magique ça?

Qui sommes nous?

Un groupe à géométrie variable initié par Marie France Duflot : entre 6 et 9 de clown.e.s, de Paris, Marseille et la vallée de la Drôme. Qui joue ensemble depuis plusieurs années.