SPECTACLE : GÃ©nÃ©rations – Les frÃ¨res casquette

Le nouveau spectacle » Générations » aborde les thèmes du quotidien des enfants, leur imaginaire et l’évolution du Hip-Hop des années 80 à aujourd’hui. Les relations familiales (la grande soeur adolescente, les parents qui n’ont pas la référence, les grands parents dépassés par la technologie) sont autant de prétextes pour jouer avec les mots et s’amuser en musique de situations insolites.

Sam et Drum qui sont aussi des geeks ne peuvent pas s’empêcher de se clasher pour des questions existentielles : c’est qui le plus fort, Naruto ou Son Goku ? Entre slam et rap, les textes sont interprétés de manière adaptée au jeune public.Drum fait découvrir aux enfants une des disciplines les plus spectaculaires du hip-hop : le beatbox, la musique avec la bouche. Avec la loopstation, les spectateurs découvrent aussi comment l’on composait des morceaux jusque dans les années 2000 : en récupérant des samples de morceaux déjà existants, le tout accompagné par la basse et le clavier de cousin Bob.