Spectacle gesticlowné thérèse et péco

Au coeur des villes et des quartiers populaires, de collèges en bar, de centres sociaux en cafés associatifs, elles sondent des habitants qui pendant quelques heures acceptent de réfléchir ensemble à l’avenir de notre société, au devenir de nos communs..Thérèse, habitée par les contenus des débats et outrée par les pressions institutionnelles est au bout du rouleau. Si elle souhaite l’authenticité dans son engagement politique, elle doit renoncer à son Aie Phone et ça fait mal! Elle est en chemin vers la libération et Péco, son témoin bienveillant, sa conscience tranquille, l’accompagne dans son épanouissement individuel et dans sa recherche de justice et de réparation..C’est une tragédie comique contemporaine qui pose sur le monde un regard poétique et universel. Ce duo insolent et sensible qui nous offre un bouquet d’intelligence collective pour faire mijoter nos engagements, ravir nos élans, et goûter à la présence du collectif..Ce spectacle consistant et savoureux qui s’arrose d’humour, de décalages, de révoltes, de chants et d’émotions est un met délicat qui souligne les absurdités de notre monde et l’humanité généreuse de chacun(e) d’entre nous..Dégustons ensemble ces transformations nécessaires où la tendresse triomphera toujours !