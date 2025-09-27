Bruno Duchâteau (chant, guitare, didgeridoo) et Sylvie Marin (chant, machines, tong drum, percussions, harmonica) s’harmonisent et se répondent dans souffle lyrique puissant.
L’écriture est organique, elle prend ses racines dans le monde tel qu’il est empli de colères et d’indignations, de sensualité et d’amour, avec quelques pointes d’humour.
Spectacle « Grand Coeur »
» Grand Coeur » est un duo qui met le beau, l’espoir, l’engagement et le partage au centre de son univers.
18h : exposition peintures Sophie Durand
19h : dégustation de vin
19h15 : repas (sur réservation uniquement)
20h30 : concert (libre participation)
53 avenue Jules Nadi 26600 Tain-l'Hermitage Tél. 06 63 99 85 05
