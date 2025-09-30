Citrouilles, chauves souris,femmes araignées et autres créature vous attendent pour fêter halloween tous ensemble.
Fais la connaissance de Gaspard, le petit fantôme des Ateliers Magiques qui adore semer la pagaille dans tout le spectacle.
Organisateur : Lucifer Magic Creation.
Spectacle Halloween en famille – Ateliers Magiques de Dani Lary
HALLOWEEN FAMILLE:
Viens déguisé ! Et prépare-toi à frissonner!
20 grande Rue 26300 Barbières Tél. 04 75 02 34 83
