Spectacle : hypnose 2.0 Sirius

« Et si vous réalisiez vos rêves ?

C’est ce que vous propose l’artiste montilien Sirius Hypno !

Vous l’avez peut-être découvert il y a quelques années au Palais des Congrès ou lors de tournages de caméra cachée » sous hypnose » à Montélimar. Depuis une dizaine d’années, il parcourt les salles pour faire découvrir ou redécouvrir son univers à la frontière entre le rêve et la réalité.

Hypnotiseur de spectacle et mentaliste, il jongle subtilement entre les disciplines pour offrir aux spectateurs une expérience mémorable qui ne laissera personne indifférent.

Après un passage remarqué sur TF1 et TMC, et un spectacle perfectionné au fil des représentations, il vous emmène aujourd’hui dans » Hypnose 2.0 « . Un show où il met sa personnalité drôle et dynamique au service d’une hypnose moderne, mêlant humour et bienveillance.

Que vous soyez acteurs ou spectateurs, fous-rires, émotions et sensations seront les maîtres mots de cette soirée ! Un spectacle interactif tout public dont les plus chanceux deviendront les héros. »

Renseignements et réservations Office de Tourisme de Montélimar Agglomération