Spectacle : Incipit

Trois comédiens attendent les lecteurs/spectateurs à l’entrée de la bibliothèque. Avec bienveillance et un sens de l’humour sans pareil, ils les invitent à parcourir les rayons et à choisir un livre. Romans, théâtre, poésie, albums pour enfants : tout est bon à prendre. Puis le spectacle commence : la scène va se parer peu à peu des couleurs des dizaines de couvertures de livres.

Une expérience unique débute alors… Quelle pièce va se jouer ? Pourquoi les trois comédiens se prétendent-ils auteurs alors qu’ils n’ont jamais écrit un ouvrage ? Et quelle est cette étrange maison d’édition des Récits éphémères ?