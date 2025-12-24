Un matin, Georges découvre un étrange phénomène : toutes les résidences autour de son nouvel appartement portent les prénoms de ses ex-compagnes. Villa Christine, Villa Adriana, Villa Clémentine… Et voilà qu’une nouvelle construction s’annonce : » Villa Émilie « . Serait-ce un signe du destin ?
Dans cette comédie romantique au rythme effréné, Gilles Dyrek nous entraîne dans une quête amoureuse aussi absurde que touchante. Entre humour et poésie, *Je m’appelle Georges… Et vous ?* revisite les codes du premier rendez-vous et questionne nos croyances les plus intimes.
Porté par une mise en scène inventive et des dialogues ciselés, ce spectacle est une bulle de fraîcheur et de fantaisie, où l’amour se dessine sous nos yeux avec légèreté et éclats de rire.
Spectacle : Je m’appelle Georges… Et vous ?
Quand l’amour sème des indices?! Cette comédie romantique rythmée et pétillante mêle humour, tendresse et poésie. Une quête amoureuse pleine de rebondissements, de fraîcheur et d’éclats de rire?!
place du Théâtre 26200 Montélimar Tél. 04 69 43 02 99
Un matin, Georges découvre un étrange phénomène : toutes les résidences autour de son nouvel appartement portent les prénoms de ses ex-compagnes. Villa Christine, Villa Adriana, Villa Clémentine… Et voilà qu’une nouvelle construction s’annonce : » Villa Émilie « . Serait-ce un signe du destin ?