Spectacle jeunesse : « Balèze ou la victoire de l’intelligence sur la force brute »

Le clan des souris se retrouve avec un chef, Balèze, qui s’avère être des plus désagréables…

» Un chef ! Une maison ! Une famille ! Point à la ligne ! » Voilà ce que braille Balèze le chef incontesté de ce clan de souris. Profitant de la menace hypothétique mais possible de l’arrivée d’un ennemi, le chat, le pouvoir est pris par ce fort-à-bras.

Ce chef est désagréable mais c’est un moindre mal. Et puis il a peut-être raison quand il dit que si ça va mal c’est de la faute à celle-là, l’autre, qui n’est pas pareille… Et voilà une proscrite à cause de sa différence de couleur, Lilli est albinos. La tranquillité revient-elle pour autant ?

Et à quel prix ? Heureusement, Lilli apprendra à lire et amènera le dictateur dans un piège…

Ecrit par Willy Farhman, adaptation Eric Poirier

Compagnie En Avant Scène

Mise en scène et chorégraphie Éric Poirier

Avec Géraldine Baldiniet Éric Poirier

À partir de 5 ans