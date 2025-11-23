Spectacle jeunesse « LE SECRET DE L’ETOILE DU NORD »

Le Roi, son père, maudit l’Étoile du Nord, qu’il tient pour responsable de tousses malheurs. Et une obscurité glacée s’abat sur le royaume… Dix années ont passées, c’est la veille de Noël dans le monde entier.Quand une jeune orpheline du nom de Sonia se présente devant Le Roi et prétend pouvoir retrouver l’Étoile du Nord. Lors de sa noble quête, elle fera de drôles de rencontres, mais affrontera aussi de terribles dangers.La jeune fille parviendra-t-elle à honorer sa promesse ?

Écrit par le dramaturge norvégien Sverre Brandt

Adaptation & mise en scène : Stina Soliva

Avec : Jilliana Espinasse

Tout public / À partir de 4 ans