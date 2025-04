Spectacle « Joue-la comme Mehdi  » one slam show

Avec sa bonhommie contagieuse, Mehdi dix saura vous faire rire et vous toucher en même temps. « Joue-la comme Mehdi » est un spectacle littérire, c’est un spectacle littéraire mais qui fait qui fait rire… et qui fait aussi beaucoup réflérire. Mehdi dix, c’est plus de 30 ans de carrière artistique, Mehdi a partagé la scène avec Johnny Clegg, Abd Al Malik, IAM, Grand Corps Malade, Jacques Higelin, Zebda, Loïc Lantoine, Tryo, Sinsemilia, KenyArkana, etc… Ecrit et interprété par Mehdi Dix_Mise en scène Marc Fraize_Association La Rose des sables