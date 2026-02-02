Spectacle

Spectacle: La bossue des bois

Venez découvrir une création originale librement adaptée du conte « La vieille chéchette » de Louise Michel.

Le 11/03/2026

Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon 26800 Portes-lès-Valence Tél. 04 75 57 40 65

Gratuit pour les visiteurs