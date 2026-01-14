Spectacle La cabane aux curiosités de Lilibois

Un jour, alors que Nouch, à la recherche d’un petit trésor, tombe nez à nez avec cette curieuse maisonnée, LiliBois et ses amis lui proposent de lui venir en aide. Chacun a leur manière, ils vont partager et faire découvrir à Nouch des trésors que seule Dame Nature est capable de nous offrir.Tous les adeptes de poches pleines de trésors, au retour de balades, apprécieront, comme Nouch, toutes ces merveilles !
Spectacle conté et chanté. Écrit et interprété par Céline GOUY de la cie Au Bois des Zart.