Spectacle La cabane aux curiosités de Lilibois

Cette cabane aux curiosités est celle de LiliBois et de ses amis, petits êtres qui habitent dans la forêt.

Le 10/02/2026 15:30

Place de l'Europe Maison des Associations 26540 Mours-Saint-Eusèbe Tél. 04 75 71 90 74

Gratuit pour les visiteurs

Un jour, alors que Nouch, à la recherche d’un petit trésor, tombe nez à nez avec cette curieuse maisonnée, LiliBois et ses amis lui proposent de lui venir en aide. Chacun a leur manière, ils vont partager et faire découvrir à Nouch des trésors que seule Dame Nature est capable de nous offrir.Tous les adeptes de poches pleines de trésors, au retour de balades, apprécieront, comme Nouch, toutes ces merveilles !

Spectacle conté et chanté. Écrit et interprété par Céline GOUY de la cie Au Bois des Zart.