Spectacle « La libellule m’a dit »

Un froissement de feuilles, un bruit de pas, le chant du vent et vous voici dans la forêt. Dans cette semi-pénombre une lumière s’allume : la libellule.

Serez-vous prêts à la suivre, vous qui avez toujours rêvé de rencontrer le mystérieux loupin ? Méfiez-vous, tous les chemins ne mènent pas au loupin et la libellule est coquine. Main dans la main, vous partirez à la poursuite des fourmis, vous prendrez un cours de gym avec un ours, vous chatouillerez le poisson-mouche. Et après une petite pause musicale contemplative à l’ombre d’un arbre, vous rencontrerez enfin le loupin.