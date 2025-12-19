Spectacle La Moustache au Toit Rouge

Créée en 2018 » La moustâche » est l’une des plus grandes réussites du genre. Avec un sujet original, un dialogue irrésistible, des coups de théâtre ahurissants et des personnages délirants…

On pourrait supporter toutes les moustaches du monde, sauf celle-là !

Quand l’homme le plus discret de la terre, gentil et plutôt timide, se retrouve avec la chose la plus voyante et dérangeante en plein milieu du visage.

Aujourd’hui est un grand jour pour Sylvain : il doit faire la connaissance de son futur beau-père, passer un entretien d’embauche capital et prendre de grandes décisions.

Mais alors qu’il se prépare, une panne d’électricité l’empêche de se raser complètement et le laisse avec une petite moustache, la moustache d’Hitler.

Le Saviez-vous?

Créée en 2018 au théâtre de la Gaîté Montparnasse dans une mise en scène de Jean-Luc Moreau, » La moustâche » est l’une des plus grandes réussites du genre. Avec un sujet original, un dialogue irrésistible, des coups de théâtre ahurissants et des personnages délirants.

Durée: 1H20