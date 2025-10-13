Spectacle

Spectacle : la nuit des sorcières

Un spectacle pour petits et grands, en plein air, par la troupe Tanghalleria.
Buvette sur place
Prévoir des vêtements chauds et coussin

Le 25/10/2025 19:00

Théâtre de verdure 26260 Bathernay

Gratuit pour les visiteurs