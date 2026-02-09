Notre super buvette ouvrira dès 20h : en + des boissons habituelles bio et locales, vous pourrez découvrir notre mocktail de l’amour (sans alcool;-)
Nous vous conseillons fortement de réserver vos places, ICI
ou sur notre site www.lesartsdeclines.com
Spectacle LA TINLENVALSIN
Les facétieux LADiz & Gentlemen proposent un nouveau spectacle où – entre autres – 9 personnages,
imaginés par vous public, tenteront de trouver l’âme-soeur…
Une soirée inédite forcément décalée et amoureusement improvisée
Place du champ de Mars 26400 Grane
