Spectacle : L’arbre qui pense de Carole Joffrin

A l’occasion de la Journée mondiale du Conte Les Nouvelles du Conte s’invitent à la Bergerie de Peyrache avec le spectacle de Carole Joffrin Tissage de contes, poésies et chants populaires autour des arbres et de la forêt.

Le temps d’une pause sylvestre, une promenade au coeur de nous mêmes et

de notre rapport à la nature.

Des contes et chants du fond des âges, qui parlent bien de nous et du

temps présent !

(en italique la citation ci dessous 🙂

En argot les hommes appellent les oreilles des feuilles

C’est dire comme ils sentent que les arbres connaissent la musique

Mais la langue verte des arbres est un argot bien plus ancien

Qui peut savoir ce qu’ils disent lorsqu’ils parlent des humains…

J. Prévert, Arbres (extrait)

Pour les grandes oreilles à partir de 8 ans