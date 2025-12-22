Spectacle

Spectacle : L’Autre Dame de Paris

Une réécriture du roman de Victor Hugo (ou presque parce qu’ils n’ont lu que la BD !). Cie Five Foot Fingers

Le 17/04/2026 20:00

Ecosite Val de Drôme 26400 Eurre Tél. 04 75 40 68 94

Payant

Un regard décalé sur une oeuvre du passé dont les sujets sont toujours d’actualité. Une nouvelle création collective à cinq comédiens / acrobates multirécidivistes. Du cirque, du théâtre, de la danse et bien d’autres surprises, pour raconter l’histoire d’une bohémienne, d’un bossu, d’une cathédrale et de son parvis. Voici l’histoire de L’autre dame de Paris…