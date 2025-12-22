Un regard décalé sur une oeuvre du passé dont les sujets sont toujours d’actualité. Une nouvelle création collective à cinq comédiens / acrobates multirécidivistes. Du cirque, du théâtre, de la danse et bien d’autres surprises, pour raconter l’histoire d’une bohémienne, d’un bossu, d’une cathédrale et de son parvis. Voici l’histoire de L’autre dame de Paris…
Spectacle : L’Autre Dame de Paris
Une réécriture du roman de Victor Hugo (ou presque parce qu’ils n’ont lu que la BD !). Cie Five Foot Fingers
Ecosite Val de Drôme 26400 Eurre Tél. 04 75 40 68 94