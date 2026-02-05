Spectacle – Le Bal des enfants – Cie Les Petites Motnotes

Petits et grands, enfants et (grands)parents, approchez, approchez ! Entrez joyeusement dans le Bal des enfants ! Jouant de leurs voix et de leurs accordéons, les deux musiciennes rassemblent toutes celles et ceux qui souhaitent danser, autour d’un répertoire inspiré des musiques traditionnelles. Chansons à danser, jeux chantés et chants mimés, en français ou en occitan, sont revisités et adaptés aux enfants d’aujourd’hui.

En cercle, en file ou à deux, les danseur·euses se mettent en piste et se laissent guider par la musique et les paroles des chansons. Les petits et les grands s’entraident, gagnent en confiance et prennent soin les uns des autres. Une expérience festive pour (re)découvrir le plaisir de danser ensemble !