La Faux Populaire vous invite, sous son petit chapiteau, au cabaret : les tables sont dressées, les verres se remplissent et c’est tout un univers intime et personnel qui se livre à nos yeux. Les artistes, avec une grande maîtrise et une créativité débordante, nous entraînent dans un tourbillon d’émotions et de réflexions.
De manipulations cristallines en acrobaties vélocipédiques, de conflits balistiques en tout genre et bien d’autres surprises encore, le spectacle explore cet étrange besoin universel du vivre à deux. Une rencontre entre 150 invités et 2 artistes pour éclairer de manière joyeuse, ludique et sensible, la dualité permanente de la vie en couple.
Ce spectacle est une véritable ode à la complicité et à la compréhension mutuelle, offrant un regard neuf et inspirant sur les relations humaines.
Spectacle Le Cabaret renversé
Sous un chapiteau intime, deux artistes invitent les spectateurs à explorer avec humour et sensibilité les hauts et les bas de la vie à deux.
Un cabaret poétique mêlant acrobaties et émotions partagées.
Chemin des Alexis 26200 Montélimar Tél. 04 69 43 02 99
