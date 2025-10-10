C’est le moment de charger les cadeaux dans le traîneau du Père Noël mais catastrophe! Panique générale ! Les deux lutines décident alors de se transformer en détectives de fortune. Une enquête délirante commence, ponctuée d’interrogatoires absurdes, de fausses pistes, de suspects improbables, et de grandes révélations… Parviendront-elles à retrouver le voleur à temps pour sauver Noël ? Une comédie burlesque et chaleureuse pour toute la famille, où maladresses riment avec tendresse, et où l’esprit de Noël finit toujours par triompher.
Spectacle: « Le casse de Noël »
Bienvenue au coeur du pôle Nord, dans l’atelier du Père Noël. Claquette et Paillette, deux lutines hautes en couleur et un brin gaffeuses, s’affairent aux préparatifs de Noël. Mais avec elles, rien ne se passe comme prévu…
centre village 26760 Beaumont-lès-Valence Tél. 04 75 59 76 74