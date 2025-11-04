Spectacle – Le Cercle des Lopettes Disparues

Le Cercle des Lopettes Disparues, c’est une queerness rurale, festive, engagée, proche de son public. Ces artistes veulent rire à gorge déployée, faire feu de tout bois, mais aussi émouvoir, jubiler, avec grandiloquence et panache, dans toutes les formes scéniques possibles et imaginables.

Dans la grande tradition du cabaret, les Lopettes ont concocté pour vous un menu 3 étoiles : chant castafiorique, musique live chancelante, pitreries en pagaille, lypsincs dans la pure tradition du dragshow, respirations suspendues hors du réel, poésie sertie de faux ongles… le tout saupoudré d’une joyeuse stupidité.

Une clownerie théâtrale et burlesque qui jouit de sa liberté pour exploser le cadre, le genre, et les élastiques de vos sous-vêtements !

Durée : 1h20

Tout public à partir de 12 ans

La petite guinguette : buvette et petite restauration sur place à partir de 19h et après le spectacle, en présence des artistes.