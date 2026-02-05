À l’occasion de ses 25 ans de carrière, Le Condor et son groupe vous donnent rendez-vous pour un concert exceptionnel, fidèle réplique de la grande soirée anniversaire qui s’est déroulée cet été au théâtre antique d Orange.
Pour cette 5ème édition de la Saint-Patrick, l’Audacieuse Notre-Dame du Mas vous propose 2h30 de musique vivante, de rythmes entrainants et de belles surprises.
Un rendez-vous festif à ne pas manquer !
Spectacle Le Condor
Porté par le talent de ses musiciens et une énergie communicative, Le Condor mêle sonorités celtiques, tambours provençaux, cornemuses et influences contemporaines pour offrir un spectacle à la fois puissant et envoûtant.
1 place du Théâtre 26200 Montélimar Tél. 04 75 01 00 20
