Spectacle Le fabuleux voyage de la petite fille aux amulettes

Un conte terrible et merveilleux sur l’enfance, la nécessité de grandir et l’émancipation. Marthe, petite fille de 7 ans, est propulsée à des milliers de kilomètres de sa maison. Ce chemin la reconduira-t-il chez elle ? Spectacle familial dès 6 ans

Un conte terrible et merveilleux sur l’enfance, la nécessité de grandir et l’émancipation. Marthe, petite fille de 7 ans, est propulsée à des milliers de kilomètres de sa maison. Guidée par le vent, elle arpente ses paysages imaginaires. Ponctué d’étonnantes rencontres, son voyage lui fait éprouver la solitude, l’entraide et lui délivre des clés de compréhension de ses peurs d’enfant. Ce chemin la reconduira-t-il chez elle ?