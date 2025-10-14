Thérèse est agitatrice de particules citoyennes et anime, avec sa complice clowne Péco, des espaces de débats en Drôme depuis 2016.
Thérèse, habitée par les contenus des débats et outrée par les pressions institutionnelles, est au bout du rouleau. Si elle souhaite l’authenticité dans son engagement politique, elle doit renoncer à son AÏe Phone et ça fait mal ! Elle est en chemin vers la libération et Péco, son témoin bienveillant, sa conscience tranquille, l’accompagne dans son épanouissement individuel et dans sa recherche de justice et de réparation.
C’est une tragédie comique contemporaine qui pose sur le monde un regard poétique et universel. Ce duo insolent et sensible nous offre un bouquet d’intelligence collective pour faire mijoter nos engagements, raviver nos élans et goûter à la présence du collectif.
Dégustons ensemble ces transformations nécessaires où la tendresse triomphera toujours !
Spectacle Le Feu aux poudres
Une tragédie comique contemporaine de Thérèse et Péco
Compagnie R.U.E du Soleil & Compagnie Zafou’Rire
3 rue du mai 26200 Montélimar
