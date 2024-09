Spectacle: Le PÃ¨re NoÃ«l est une ordure

Mais c’est sans compter sur une poignée d’hommes et de femmes bénévoles qui ont créé » détresse amitié » pour briser ce mur de silence. La veille de Noël, ces mots résonnent plus fort dans la nuit et les désespérés arrivent un à un, tels les moustiques attirés par la lumière. Pierre arrivera-t-il à appliquer son plan de drague malgré la présence envahissante de Zézette et de Félix ? Thérèse saura-t-elle trouver le courage d’avouer son amour ? La sulfureuse Katia et le gentil Preskovic avec ses fameux chocolats lui laisseront-ils seulement le temps ?