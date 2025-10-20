Un petit théâtre sensoriel où tout s’éveille, se gratte, se cache et chante ? une véritable exploration des merveilles du monde à hauteur d’enfant. Le Petit Royaume, spectacle pour les tout-petits de 6 mois à 5 ans.
Porte de DrômArdèche invite les tout-petits et leurs familles à découvrir trois spectacles poétiques et musicaux, de novembre 2025 à mars 2026 à la croisée des arts et de l’imaginaire.
Spectacle : Le Petit Royaume
Sous l’apparente tranquillité du pré, un monde minuscule s’agite et s’anime… Le Petit Royaume invite les enfants à plonger au coeur d’un univers musical et poétique peuplé d’insectes, de sons et de chuchotements. Sur inscription, jauge limitée à 50 places
