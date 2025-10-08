Le Prince de Conty est une invitation à se laisser raconter une histoire.
Tout commence là, au creux de l’oreille. Le son des vagues. Comme un secret. Plus loin, du passé, remonte la voix de Mathurin Marion, jeune écrivain embarqué en 1745 à bord du navire trois mâts le Prince de Conty, pour un voyage de commerce jusqu’en Chine. Plus tard, comme un secret toujours, on entend la voix d’un chercheur de trésors. Elle ne remonte pas elle, elle descend dans les profondeurs à la poursuite de l’épave d’un navire et de l’or qu’il ramenait de Chine.
Imaginé comme un podcast en direct et à voir, le spectacle propose au public de s’installer confortablement, de s’équiper d’un casque audio et d’embarquer dans un récit d’aventure fait de sauts dans le temps, d’humains et d’humanité où l’océan règne en maître-horloger.
Inspirée de l’histoire du Prince de Conty, navire marchand parti de Lorient en 1745 et qui fît naufrage à son retour de Chine le 3 décembre 1746 sur les côtes de Belle-île-en-mer, la pièce propose le carnet de bord imaginaire d’un des marins et le soliloque intime et fantasmagorique d’un plongeur qui découvre l’épave deux siècles plus tard.
Poésie et imaginaire sont les ingrédients de cette aventure sonore.
Spectacle : Le Prince de Conty
