Spectacle : Le Savant fait son Show par les Savants Fous (dès 4 ans)

A travers ce spectacle, les enfants sont invités dans le laboratoire d’un célèbre savant fou !
Espiègle et taquin, il lancera des défis et fera découvrir ses potions très spéciales à tous les visiteurs.

Le 18/02/2026 15:00

5, rue de l'Ecole 26300 Châteauneuf-sur-Isère Tél. 04 75 71 83 44

Entre explosions de couleurs, expériences surprenantes et fumées très étranges, les enfants voyagent dans le monde extraordinaire de la science.
Public jeune dès 4 ans
Sur inscription.