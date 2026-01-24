Entre explosions de couleurs, expériences surprenantes et fumées très étranges, les enfants voyagent dans le monde extraordinaire de la science.
Public jeune dès 4 ans
Sur inscription.
Spectacle : Le Savant fait son Show par les Savants Fous (dès 4 ans)
A travers ce spectacle, les enfants sont invités dans le laboratoire d’un célèbre savant fou !
Espiègle et taquin, il lancera des défis et fera découvrir ses potions très spéciales à tous les visiteurs.
5, rue de l'Ecole 26300 Châteauneuf-sur-Isère Tél. 04 75 71 83 44
