Spectacle : Le triomphe de l’enclume

Newton avait tout dit de la chute de la pomme. Mais depuis Enstein on ne reconnait plus ni haut ni bas. A la recherche d’une explication, nous nageons en pleine abstraction, ou plutôt nous chutons.

Malgré notre habileté à contrecarrer cette force qui veut nous plaquer au sol, au moindre déséquilibre, c’est la culbute. Et nous tombons !

C’est ce qui est bien avec la gravité : c’est un sujet tout public.