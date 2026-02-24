Dans notre pays, ce cordon était précieusement confié à un vieux sage qui l’enterrait dans la forêt. Et là, à cet endroit précis, poussait un arbre… venait un jour où l’enfant devait trouver son arbre pour grandir.
Voilà l’histoire de l’un de ces enfants, sa quête, ses épreuves, ses rencontres, ses surprises.
Spectacle : L’enfant qui cherchait son arbre
La légende dit qu’à notre naissance, nous portons tous sur le milieu du ventre un petit cordon qui sèche et se détache.
1 chemin du Pré aux Dames 26120 Chabeuil Tél. 06 11 03 30 59
Dans notre pays, ce cordon était précieusement confié à un vieux sage qui l’enterrait dans la forêt. Et là, à cet endroit précis, poussait un arbre… venait un jour où l’enfant devait trouver son arbre pour grandir.