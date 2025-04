Spectacle Les âmes lointaines à la Maison Mège

Voici Blanche et Justin.

Ils semblent bons. Calmes. Doux.

Ils semblent un peu perdus. Ils errent.

Ils ne parlent pas vraiment.

Peut-être sont-ils muets ?

Ils semblent pourtant avoir des choses à dire.

Ils font signe de les suivre.

Peut-être cherchent-ils le bon endroit. Le bon moment. Pour confier leurs histoires et celles des autres…

?????

Adaptée de 5 nouvelles fantastiques de Maupassant :La peur, Apparition, La main de l’écorché, Sur l’eau, La morte.? (3 nouvelles pour le spectacle en collège)

Conception : Clélia David

Mise en scène: Clélia David et David Bescond

Jeu : Clélia David, Baptiste Relat en alternance avec Thomas Ostermann et Pierre Dodet