Spectacle « Les âmes lointaines »

Semblant venir d’un autre lieu et d’un autre temps, ils engagent le public à les suivre pour libérer leurs voix, porteuses d’histoires mystérieuses, inquiètantes et parfois même… effrayantes.
Entre chaque histoire, il y a un temps de marche pour découvrir le paysage nocturne, écouter les bruits venus d’ailleurs et apercevoir les ombres passantes…
Pensez à prendre une petite assise (chaise pliante ou un coussin), une lanterne pour éclairer la nuit et surtout, votre courage !
Le spectacle déambulatoire se joue dans des lieux patrimoniaux et des espaces naturels, propices à l’univers du fantastique : villages, châteaux, parcs, forêts, granges, lieux oubliés …
Sur inscription.