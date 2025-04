Spectacle : « Les assiettes de mamie Vette »

Mamie Vette aime cuisiner pour tout le monde, et ce soir tout le monde est invité ! Quand elle cuisine, Mamie Vette aime parler. Elle raconte sa vie, sa passion pour Edith Piaf, son voisin Paulo, et bien-sûr sa cuisine ! Au plateau, les deux comédiennes nous racontent Mamie Vette tout en cuisinant ses plats pour les faire goûter au public et partager ensemble un moment chaleureux, émouvant et gourmand !