Spectacle Les Comédies Musicales – Compagnie Murielle M

La Compagnie Murielle M présentera son spectacle « Les Comédies Musicales ».

Le 28/02/2026 20:00

Route du Stade 26300 Alixan Tél. 04 75 47 02 62

Payant

La Compagnie Murielle M présentera son spectacle « Les Comédies Musicales » :
Une buvette sera ouverte à partir de 19h30 et pendant l’entracte.
Il s’agit d’un spectacle familial autour des grandes comédies musicales, organisé par la Mairie d’Alixan.