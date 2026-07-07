Spectacle Les Justes – Festival de Shakespeare & Cie

Entre » Roméo & Juliette » et » Les Justes « , il y a presque 4 siècles, un continent et une myriade d’idées reçues. Pourtant entre Shakespeare et Camus, rares sont ceux qui ont su si bien raconter l’amour, sa capacité à prendre racine là où il n’y a que la ruine, sa portée, sa nécessité, et sa couleur de révolte. Cette même révolte qui unit les amants de Shakespeare et ceux de Camus. C’est l’histoire d’un combat contre l’oppression et la fatalité, un combat pour la vie, et qui s’achève dans la mort.

Une histoire d’amour en somme.

L’équipe du spectacle et le Festival vous propose un temps d’échange directement après la fin de ce dernier.

La discussion se tiendra en bord de plateau, et sera l’occasion pour chacun (public et comédiens) d’exprimer ses retours, questions, remarques etc…