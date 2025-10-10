Spectacle

Spectacle « Les Kamishibaïs de Coco »

Valentine crée des dessins, Alice raconte. Ensemble, elles inventent les kamishibaï de Coco, un théâtre ambulant mêlant images, mots et musique, pour offrir au public une expérience émotionnelle partagée, un « Kyokan », où l’émotion collective prime.

Spectacle « Les Kamishibaïs de Coco »
Le 26/11/2025 14:30

Espace Mosaïque 8, Rue du 19 mars 1962 26120 Chabeuil Tél. 04 75 59 23 54

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Laissez-vous transporter par Alvina la danseuse et sa robe merveilleuse, participez aux Dinolympiques et aidez le coq à réveiller les animaux de la ferme.