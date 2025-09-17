Spectacle

Spectacle « Les Petites Choses »

Un joli spectacle de textes, danse et enregistrements audio qui nous est proposé par la compagnie Archipel 427.

Le 03/10/2025 16:30

10 rue Pasteur Boegner 26400 Aouste-sur-Sye Tél. 04 75 25 14 20

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs