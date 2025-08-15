Les Petites Choses c’est l’histoire de Simone, une brocanteuse passionnée par tout ce qui est ancien mais qui ne veut rien vendre. Chaque objet lui rappelle une histoire et elle sollicite sa mémoire pour l’aider à raconter ces éclats de vie afin qu’ils ne tombent jamais dans l’oubli.
Une brocante à souvenirs qui vient nous rafraîchir la mémoire sur le charme de l’ancien et retraçant deux ans de rencontres artistiques au sein de lieux de vie pour aîné-e-s.
Spectacle Les Petites Choses
Spectacle Les Petites Choses par la compagnie Archipel 427
Samedi 4 octobre de 17h à 18h à la Médiathèque puis dans la cour de l’école Louis Faucon
Théâtre documentaire tout public.
Place de la Lève 26460 Bourdeaux Tél. 04 75 53 33 31
